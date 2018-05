Radio italiana a Dublino sostiene si a referendum su aborto -4

Roma, 11 mag. - Il primo ministro irlandese, Leo Varadkar di Fine Gael, e il leader dell`opposizione parlamentare Fianna Fáil, Micheál Martin, stanno sostenendo il sì alla rimozione del divieto, ma i due maggiori partiti irlandesi sono divisi al loro interno e la maggioranza dei deputati e dei senatori del Fianna Fáil si è schierato per il mantenimento dell`ottavo emendamento. Inoltre si prospetta una campagna #HomeToVote con oltre 40000 irlandesi in giro per l`Europa che torneranno appositamente in patria per il voto, come già successo nel 2015 con il referendum sul matrimonio egualitario tra persone dello stesso sesso.