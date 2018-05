Radio italiana a Dublino sostiene si a referendum su aborto -3

Roma, 11 mag. - Dal 1983, anno di approvazione dell`ottavo emendamento, circa 170.000 donne irlandesi hanno viaggiato nel Regno Unito per interrompere le loro gravidanze, con costi elevati, difficoltà logistiche e tensioni emotive. Inoltre, fino a 2.000 donne all`anno interrompono la gravidanza assumendo la pillola abortiva, ottenuta illegalmente online.

In Irlanda l`interruzione di gravidanza non è consentita in caso di stupro o incesto e nemmeno quando c`è un`anomalia fetale. L`Irlanda ha le leggi sull`aborto più restrittive in Europa, con una media di 11 donne che viaggiano all`estero ogni giorno per accedere a quella che dovrebbe essere l`assistenza sanitaria di base tra vergogna e stigma sociale in un ambiente non familiare perché in Irlanda permane quel divieto che il comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha definito come "crudele, inumano e degradante".(Segue)