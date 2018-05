Radio italiana a Dublino sostiene si a referendum su aborto -2

Roma, 11 mag. - Agli elettori irlandesi verrà chiesto se vogliono abrogare l`articolo 40.3.3 della Costituzione, meglio noto come ottavo emendamento e la riforma, se approvata, modificherà la Costituzione inserendo nella Carta fondamentale irlandese: "Disposizioni possono essere previste dalla legge per la regolamentazione della cessazione della gravidanza" e sul punto il Governo ha già preso l`impegno di introdurre una legislazione sull`interruzione di gravidanza senza restrizioni per le prime 12 settimane.

Dal 2013 le interruzioni di gravidanza sono consentite in limitatissimi casi, solo quando la vita della madre è a rischio e la pena massima per gli aborti illegali è di 14 anni di carcere.(Segue)