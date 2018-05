Radio italiana a Dublino sostiene si a referendum su aborto

Roma, 11 mag. - Radio Dublino, la radio degli italiani a Dublino, in Irlanda - facendo seguito a varie puntate dedicate argomento - aderisce alla campagna per il sì nel referendum sull`aborto del prossimo 25 maggio. Il referendum deciderà se abrogare o no l`ottavo emendamento della Costituzione irlandese, che eliminerebbe gli ostacoli che attualmente impediscono la creazione di una legislazione sull`accesso sicuro all`aborto.

L`ottavo emendamento (approvato con referendum il 7 settembre 1983 e firmato in legge il 7 ottobre dello stesso anno) equipara il "diritto alla vita del nascituro" al "diritto alla vita della madre" rendendo di fatto illegale l`aborto in quasi tutte le circostanze (tranne nel caso in cui la gravidanza metta a rischio la vita della donna).(Segue)