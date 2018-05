Banche, si amplia accordo Abi-imprese su nuove garanzie ... -2

Roma, 11 mag. - L'accordo, sottolinea l'Abi, "prevede che all'eventuale introduzione del patto Marciano nei nuovi contratti di finanziamento si associno benefici per le imprese riconducibili alla possibilità di allungare la durata dei finanziamenti, in relazione alla tipologia di immobile in garanzia, fino a un massimo di 30 anni; di aumentare l'ammontare del credito bancario in rapporto al valore dell'immobile; di ridurre il costo del finanziamento".

Sono inoltre previsti "impegni per promuovere l'istituzione del registro informatico dei pegni non possessori e l'ottimizzazione della normativa di vigilanza riguardo alle due nuove forme di garanzia; la valorizzazione e diffusione delle linee guida per la valutazione degli immobili residenziali e la definizione di analoghe linee guida anche per gli immobili a uso industriale; la definizione di ulteriori iniziative per rendere più efficiente il meccanismo di escussione delle garanzie".

Nei prossimi giorni, conclude Palazzo Altieri, le associazioni imprenditoriali "costituiranno gruppi di lavoro per dare seguito agli impegni assunti e approfondire i diversi aspetti tecnici attinenti l'impiego delle due nuove figure di garanzia".