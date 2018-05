Parigi: Ue deve agire per difendere sovranità economica

Parigi, 11 mag. - E' ormai "giunto il momento che l'Europa passi dalle parole ai fatti in materia di sovranità economica" per difendersi di fronte alle sanzioni che gli Stati Uniti vogliono applicare alle aziende straniere che lavorano in Iran.

Con "tutti i nostri alleati europei, discuteremo con gli Usa per ottenere (...) delle regole differenti, ad esempio delle esenzioni) che riguardino le aziende europee in Iran", ha dichiarato a Europe1 il ministro dell'Economia e delle Finanze. Le Maire ha detto che assieme al ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian si riunirà "martedì prossimo" con le aziende francesi per "discutere delle loro aspettative" e degli strumenti per aiutarle.

Ma è anche necessario che lavoriamo assieme tra noi europei "alla difesa della nostra sovranità economica", ha dichiarato Le Maire. "A fine maggio incontrerò i colleghi delle Finanze britannico e tedesco e insieme, noi tre, vedremo cosa possiamo fare (...) in risposta a queste decisioni americane sulla extraterritorialità". Gli europei lavorano "su tre proposte molto concreste".

(fonte afp)