Lavoro, Furlan: infortunio mortale a Carrara, è bollettino guerra

Roma, 11 mag. - "Anche oggi si registra un altro infortunio mortale sul lavoro, a Carrara. Non è possibile continuare così". Lo scrive su Facebook il segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando la notizia dell`operaio schiacciato sotto una pala meccanica in una cava di marmo a Carrara (Massa Carrara).

"Ormai le parole di cordoglio e di condanna per questi ripetuti incidenti mortali non bastano più di fronte a un bollettino di guerra desolante che ogni giorno si allunga con il nome dell`ennesima vittima nell`indifferenza delle istituzioni e dell`opinione pubblica - dice - le morti bianche rischiano ormai di passare come un fatto abituale nel nostro paese, come se la vita, la dignità e la sicurezza di una persona che lavora non fosse un bene primario da tutelare e difendere in un paese civile. Dobbiamo fermare questa mattanza in nome dei principi etici e culturali sanciti nella Costituzione. Ogni volta che un lavoratore perde la vita nel proprio luogo di lavoro è una sconfitta per tutti gli italiani".