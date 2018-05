Banche, si amplia accordo Abi-imprese su nuove garanzie crediti

Roma, 11 mag. - Si allarga ad altre organizzazioni imprenditoriali l'accordo Abi-Confindustria sulle nuove garanzie per i crediti. Lo afferma l'associazione bancaria, sottolineando che con la firma di Alleanza delle cooperative, Casartigiani, Claai, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti e Confimi Industria "si allarga la compagine delle organizzazioni aderenti all'accordo promosso da Abi e Confidustria, definito con il patrocinio del ministero dell'economia per rendere più flessibile il sistema delle garanzie, accelerare i tempi di recupero dei crediti e assicurare un miglior servizio del credito alle imprese".

L'iniziativa "dà forza all'impegno per promuovere l'uso delle nuove figure di garanzia introdotte dal decreto banche del maggio 2016: il trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile (cosiddetto Patto Marciano) e il pegno mobiliare non possessorio".

Per il Patto Marciano, spiega Palazzo Altieri, "l'accordo contiene alcune previsioni volte a favorirne l'utilizzo a vantaggio di banche e imprese e a rafforzare la piena operatività dell'articolo 48-bis del Tub, che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità che il contratto di finanziamento tra banca e impresa possa essere garantito dal trasferimento in favore del creditore, in caso di inadempimento del debitore, della proprietà di un immobile (non abitazione principale) posto a garanzia dello stesso".