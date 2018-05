RDCongo, Unicef: 770.000 bambini malnutriti nel Kasai -3

Roma, 11 mag. - Secondo il rapporto "Kasai: la crisi dei bambini", l'insicurezza alimentare nel Kasai sarebbe stata aggravata da un forte calo della produttività del terreno, connesso allo sfollamento. Molte famiglie costrette a lasciare le loro case non hanno potuto piantare e raccogliere le loro colture, causando un aumento dei livelli di malnutrizione. In alcune aree, sono state saltate tre stagioni di raccolto.

"Ora che le persone stanno tornando nelle loro comunità, migliaia di bambini possono essere nuovamente raggiunti dall'assistenza umanitaria. Dall`inizio del 2017, l`Unicef e i suoi partner hanno fornito assistenza a 71.500 bambini colpiti da malnutrizione acuta grave", ha dichiarato Gianfranco Rotigliano, rappresentante dell`Unicef nella Repubblica democratica del Congo. L`Unicef sta intensificando la distribuzione di cibo terapeutico per i centri sanitari e gli ospedali, per curare i bambini malnutriti, e sta incrementando le sue attività di formazione per gli operatori sanitari delle comunità, al fine di promuovere le migliori pratiche nutrizionali. (Segue)