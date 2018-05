RDCongo, Unicef: 770.000 bambini malnutriti nel Kasai -2

Roma, 11 mag. - Secondo ulteriori dati del rapporto; un bambino su 10 in Kasai soffre di malnutrizione acuta grave; oltre 200 centri sanitari sono stati saccheggiati, bruciati o distrutti durante il conflitto; 400 scuole sono state oggetto di attacchi o utilizzate per scopi militari e 100 scuole sono state distrutte; 440.000 bambini non hanno potuto completare l`anno scolastico nel 2017. Inoltre: migliaia di bambini sono stati reclutati in gruppi armati e milizie; il 60% delle milizie della regione è composto da minorenni; i programmi di vaccinazione per i bambini sono stati interrotti dalle violenze e la regione sta attualmente affrontando epidemie di colera e morbillo.

"Conflitti e sfollamenti continuano ad avere conseguenze devastanti per i bambini del Kasai", ha dichiarato il vice direttore generale dell`Unicef, Fatoumata Ndiaye, di ritorno da una missione nella regione del Kasai. "Migliaia di bambini sfollati hanno trascorso mesi senza accesso ai servizi di cui hanno bisogno - come assistenza sanitaria, acqua potabile e istruzione - e il loro benessere ne ha sofferto terribilmente. Ora che l`accesso sta migliorando, il governo e i partner umanitari, con il supporto della comunità internazionale, devono aumentare gli interventi salvavita per i bambini, prima che sia troppo tardi". (Segue)