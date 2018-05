Cisl: la ripresa rallenta e non migliora benessere delle famiglie

Roma, 11 mag. - In Italia l`attività economica è in ripresa "rallentata" e fatica a tradursi in un aumento del benessere delle famiglie, che mostra nel IV trimestre 2017 un "miglioramento limitato" rispetto allo stesso periodo del 2016. E' quanto sottolinea il nuovo numero del barometro Cisl del benessere/disagio delle famiglie.

Secondo la Cisl, la crescita del Pil non si traduce in un miglioramento del benessere per fattori macroeconomici e altri appartenenti alle politiche economiche e alle innovazioni normative. Nel 2017, infatti, la graduale ripresa dell`inflazione si è sovrapposta a una situazione di stagnazione salariale con effetti di compressione della crescita del potere d`acquisto dei salari e di freno alla crescita del reddito disponibile delle famiglie in termini reali.

La politica di bilancio, dopo la fase del 2015-16 con il bonus degli 80 euro, non è riuscita a mobilitare risorse a sostegno dei redditi delle famiglie e ha portato nel 2017 un incremento contenuto, ma generalizzato, della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensione. Relativamente alle retribuzioni, solo nell`ultimo trimestre del 2017 i dati segnalano una lieve inversione di tendenza che interessa sia il settore privato che quello pubblico.

In prospettiva, i salari di fatto potrebbero registrare una dinamica leggermente superiore ai salari contrattuali, se, di pari passo con il consolidarsi dell`attività economica, inizieranno a ripartire i premi variabili aziendali, incentivati dalla detassazione resa permanente dalla legge di stabilità del 2016 e incoraggiati dal patto della fabbrica siglato dai sindacati confederali e da Confindustria.