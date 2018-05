Usa: prezzi all'importazione +0,3% ad aprile, sotto le stime

New York, 11 mag. - I prezzi all'importazione negli Stati Uniti sono tornati a crescere ad aprile, dopo l'inatteso calo di marzo. Il dipartimento del Lavoro ha reso noto che l'indice è aumentato dello 0,3%, meno però di quanto atteso dagli esperti, ovvero lo 0,6 per cento. Il dato di marzo è stato rivisto da invariato a -0,2% in confronto a febbraio. Rispetto a un anno prima, i prezzi sono aumentati ad aprile del 3,3 per cento.

I prezzi del petrolio sono aumentati dell'1,6%, mentre quelli dei prodotti non petroliferi sono cresciuti dello 0,1 per cento. Gli Stati Uniti importano circa 2.700 miliardi di dollari di beni e servizi ogni anno, circa il 16% del Pil.