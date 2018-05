Zingaretti (Pd): faremo opposizione è governo che allarma Europa

Roma, 11 mag. - "Purtroppo una stagione politica si è chiusa nel peggiore dei modi: abbiamo ottenuto il peggior risultato elettorale della nostra storia che ci sta portando ad un governo che già allarma l'Europa, con rischi per i nostri conti e quindi per le nostre pensioni e per il nostro sistema sociale. Un governo pieno di incognite mai visto in 60 anni di storia Repubblicana". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento. "Faremo opposizione al Governo che si sta formando. Direi ovviamente. Combattere in Parlamento e radicare tra i cittadini questa opposizione" ha aggiunto sottolineando: "non possiamo essere conservatori, per questo l'opposizione deve coincidere con l'apertura di una fase nuova, diversa per costruire, un'alternativa credibile fondata su innovazione e sulla capacità di immergerci nella società, nelle sue sofferenze e le voglia di riscatto degli italiani. Dobbiamo tornare credibili, rigenerando un campo di forze politiche, culturali, sociali, associative di ispirazione laica, progressista, e del mondo cattolico democratico per ricostruire un progetto di cambiamento per il futuro dell'Italia. Apriamo porte e finestre, chiamando a raccolta il meglio del nostro paese" ha concluso Zingaretti.