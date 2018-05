Catalogna, domani dibattito per l'elezione di Torra a presidente -4

Barcellona, 11 mag. - In tal caso un suo ritorno a Plaça Sant Jaume diverrebbe un passaggio obbligato, se i rapporti di forza fra le componenti indipendentista rimanessero quelli attuali. Peraltro, non è escluso che Puigdemont decida di dar vita a un "Consiglio della Repubblica" in esilio che di fatto avrebbe un ruolo non secondario nel plasmare le politiche dell'esecutivo.

Ad ogni modo, all'interno del governo guidato da Torra non mancheranno i fedelissimi di Puigdemont in grado di controllare la situazione dall'interno: in prima fila Elsa Artadi, artefice dell'inatteso successo elettorale dell'ex presidente; data inizialmente per favorita come possibile candidata, dovrebbe assumere un ruolo più defilato - ma non per questo meno influente - come ministro regionale per le imprese.