Catalogna, domani dibattito per l'elezione di Torra a presidente -2

Barcellona, 11 mag. - Dal momento che gli indipendentisti radicali della Cup probabilmente manterranno l'astensione (si erano detti disposti a votare solo Puigdemont) Torra non avrà la maggioranza assoluta dei voti necessaria per un'investitura già il sabato. Per essere proclamato 131esimo presidente della Generalitat dovrà quindi attendere il secondo scrutinio, a maggioranza semplice, che si terrà probabilmente lunedì.

Torra, ex presidente dell'organizzazione civica indipendentista Omnium Cultural, non ha pendenze o carichi legali con la giustizia spagnola per il referendum del primo ottobre scorso, e la sua scelta permetterà dunque di evitare il ritorno alle urne per la scadenza dei termini della formazione di un nuovo esecutivo.(Segue)