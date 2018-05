Pulitzer: aperta indagine su scrittore Diaz, accusato di molestie

New York, 11 mag. - L'organizzazione del premio Pulitzer ha aperto un'indagine indipendente per valutare le accuse di comportamenti sessuali inopportuni nei confronti dello scrittore dominicano Junot Diaz, eletto presidente del consiglio di amministrazione ad aprile e dimessosi giorni fa. Contro lo scrittore naturalizzato statunitense, le accuse di diverse colleghe.

"Diaz ha detto che collaborerà pienamente alle indagini" ha reso noto il Cda dell'organizzazione, in una nota; Diaz, 49 anni, resta comunque membro del Consiglio, in cui è entrato nel 2010. Diaz, a sua volta premio Pulitzer, lo scorso mese ha scritto un articolo sul New Yorker in cui ha detto di prendersi "la responsabilità per il mio passato", raccontando anche di essere stato violentato da bambino. Diaz è stato premiato nel 2008 per il romanzo 'La breve favolosa vita di Oscar Wao'.