Giappone: summit Trump-Kim, speriamo passi avanti vicenda rapiti -3

Roma, 11 mag. - Il capo del governo giaponese era oggi in Hokkaido, nel nord, assieme al primo ministro cinese Li Keqiang. Assieme al presidente sudcoreano Moon Jae-in hanno avuto a Tokyo due giorni fa un summit trilaterale nel quale hanno concordato una comune linea di sostegno a una completa denuclearizzazione della Penisola coreana. Anche se il Giappone, in realtà, è tra gli attori in questa regione quello più scettico su una reale volontà di Pyongyang di arrivare a un accordo.

Anche oggi il ministro degli Esteri Taro Kono ha detto alla Dieta, il parlamento di Tokyo: "E' estremamente importante che la comunità internazionale tenga alta la pressione sulla Nordcorea in modo che non vi siano cavilli" che impediscano una completa, verificabile e irreversibile denuclearizzazione.