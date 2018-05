Pint of Science Italia 2018, la scienza arriva in 20 città -3

Roma, 11 mag. - Tra gli ospiti dell'evento, a Roma, l'astrofisico Francesco Tombesi, la cui ricerca sull'impatto dei buchi neri supermassicci sull'evoluzione delle galassie è apparsa sulla copertina di Nature e gli è valsa la medaglia al valore scientifico dalla Nasa, dove ha lavorato prima di tornare nella capitale, all'Università di Tor Vergata. A Siena, la fisiologa Anna Maria Aloisi racconterà lo strano caso della famiglia Marsili, insensibile al dolore grazie ad una rarissima mutazione genetica. A Genova, il fisico teorico Ennio Ottaviani, che da 35 anni opera nel campo dei sistemi di riconoscimento automatico, spiegherà come il deep learning potrà salvare l'ambiente e le nostre vite, superando la capacità umana di risolvere problemi complessi di analisi di dati ed immagini.

A Trento l'economista Giorgio Coricelli, professore alla University of Southern California, si addentrerà nel mondo della neurofinanza, sottolineando il peso delle emozioni nell'ambito delle scelte finanziarie. A Napoli - o più precisamente, proprio a Pompei - l'archeologa Astrid D'Eredità proverà ad immaginare il mondo in cui Plinio il Vecchio avrebbe potuto raccontare la grande eruzione del Vesuvio del 79 d.c. se avesse potuto disporre di Facebook, Twitter ed Instagram. A L'Aquila, infine, la protagonista assoluta sarà proprio la birra, grazie alla partecipazione di Neil Reid dell'Università di Toledo, negli Stati Uniti, conosciuto come "The Beer Professor" per aver visitato oltre 150 birrifici artigianali in tutto il mondo, in cerca delle ragioni del successo planetario della bevanda al luppolo.(Segue)