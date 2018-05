Pint of Science Italia 2018, la scienza arriva in 20 città -2

Roma, 11 mag. - Sei le differenti aree tematiche in cui si articolano i talk di Pint of Science: Beautiful Mind (neuroscienze, psicologia e psichiatria), Atoms to Galaxies (chimica, fisica e astronomia) Our Body (biologia umana) Planet Earth (scienze della terra, evoluzione e zoologia) Tech Me Out (tecnologia) Social Sciences (legge, storia e scienze politiche). Durante ognuna delle tre serate, ciascuno dei 66 pub ospiterà una presentazione interattiva di circa 40 minuti alla quale seguiranno le domande del pubblico, in un'atmosfera resa colloquiale e distesa anche grazie alle birre spillate durante la conversazione.

"Caratteristica di Pint of Science è quella di portare, letteralmente, la scienza nel bar o nel pub sottocasa - spiega Ilaria Zanardi, responsabile nazionale di Pint of Science-. Il format, ormai collaudato essendo questa la sesta edizione a livello mondiale e la quarta in Italia, consiste nel mettere attorno a un tavolo un pubblico di semplici appassionati ai quali, ogni sera, un ricercatore diverso presenti un tema di attualità nel campo delle scienze. Il tutto con un linguaggio che al tempo stesso risulti semplice ma non banale, e accompagnato, naturalmente, da una buona birra".(Segue)