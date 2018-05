Pint of Science Italia 2018, la scienza arriva in 20 città

Roma, 11 mag. - Dalle sei città del primo appuntamento italiano, nel 2015, alle venti di quest'anno: quella in programma da lunedì 14 a mercoledì 16 maggio si annuncia come un'edizione da record per Pint of Science, l'evento di divulgazione scientifica più grande al mondo nato in Gran Bretagna nel 2012 da un'idea dei ricercatori Michael Motskin e Praveen Paul e presente, ormai, in ben ventuno nazioni nei cinque continenti.

Dai buchi neri alla fisica quantistica; dal batterio Xylella al deep learning; e poi vaccini, robotica, biotecnologie, ogm, cambiamenti climatici, ambiente, rifiuti, dissesto idrogeologico, fake news, big data, social network, migrazioni e perfino l'importanza delle ricerche inutili o la strana storia di una famiglia che non sente dolore. A scorrere la lista degli argomenti trattati dai quasi 300 speaker ospitati nei 66 pub delle 20 città italiane aderenti a Pint of Science 2018, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.(Segue)