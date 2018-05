Salvini: lavoriamo per dignità e giustizia cittadini

Roma, 11 mag. - Il governo Lega-M5s lavorerà per restituire "dignità e giustizia ai cittadini". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini al termine dell'incontro con il capo politico M5s Luigi Di Maio. "Cancellare la legge Fornero, tagliare tasse e burocrazia, ridurre gli sbarchi e aumentare le espulsioni, ridare dignità al lavoro, tagliare sprechi e privilegi, difendere l'Italia in Europa, riconoscere Autonomia alle comunità locali, chiudere le liti fra cittadini ed Equitalia, aiutare (davvero!) i disabili, garantire il diritto alla legittima difesa". Conclude Salvini: "Stiamo lavorando per questo".