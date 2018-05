Governo, Carfagna: da Fi opposizione intelligente ma intransigente

Roma, 11 mag. - "Forza Italia farà un'opposizione intelligente, ma intransigente. Non faremo una guerra a prescindere come quella che invece abbiamo dovuto subire noi. Valuteremo provvedimento per provvedimento. Saremo assolutamente leali nel sostenere gli atti che andranno nella direzione di realizzare l'interesse generale e che saranno in linea con il programma di centrodestra". E' quanto afferma Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, in una dichiarazione ai telegiornali