Svizzera, fermato 19enne, strage sventata in un liceo

Roma, 11 mag. - Un 19enne svizzero di Bellinzona è stato arrestato, ieri, per avere minacciato una strage in un istituto scolastico superiore del Ticino, in Svizzera.

Il ragazzo è stato fermato ieri mattina nei pressi della sua abitazione, dentro la quale sono state sequestrate alcune armi da fuoco, pistole e fucili. Al fermo - riporta il sito della tv svizzera - si è giunti grazie a diverse segnalazioni e analisi compiute dal "Gruppo cantonale gestione persone minacciose e pericolose" della polizia, creato proprio per gestire e sventare, come in questa circostanza, atti di violenza di massa.

"I responsabili dell`istituto hanno avuto degli indizi e sono stati bravi nel capire che qualcosa che non funzionava. Indizi che la settimana prossima sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto. Da qui la decisione di allertare la polizia", racconta il direttore del Dipartimento dell`educazione della cultura e dello sport ticinese Manuele Bertoli.

Esclusa la pista dell'estremismo islamico, il caso sembra piuttosto quello di un ragazzo disturbato, "una questione di una persona che, pur essendo un bravo allievo, ha immaginato di fare un gesto folle". Ad accorgersene i suoi compagni che hanno notato alcune foto pubblicato su un social media che lo ritraevano con un kalashnikov in spalla e lo sguardo truce. Lo studente che soffrirebbe di un forte disagio psichico è ricoverato agli arresti in una clinica psichiatrica e interrogato.