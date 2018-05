Famiglia, Meloni: con sindaci Fdi a marcia per la vita

Roma, 11 mag. - "Fratelli d'Italia aderisce anche quest'anno e senza simboli di partito alla 'Marcia nazionale per la Vita', giunta alla sua ottava edizione e in programma per il 19 maggio a Roma. Al mio fianco in piazza ci sarà una delegazione dei sindaci di Fdi che, nei Comuni che amministrano, stanno portando avanti politiche a difesa della vita e della famiglia e di incentivo alla natalità". È quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Per noi la Marcia per la vita - aggiunge - è da sempre un appuntamento irrinunciabile e lo è ancor di più quest'anno, visto che si svolgerà a 40 anni dall'entrata in vigore della legge 194 e a pochi giorni dalla morte del piccolo Alfie Evans. #difendolavita #perlavita2018".