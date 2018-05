Governo, Parisi: riformisti e popolari discutano per liberare Paese

Roma, 11 mag. - "Dobbiamo aprire una grande discussione nel nostro mondo, in quella Italia popolare e liberale che non si arrende ai 5 Stelle, una discussione sulle nostre idee, i nostri valori, sulla visione che abbiamo del Paese nei prossimi dieci anni. Facciamolo parlando di investimenti, lavoro, di come creare benessere e ricchezza scommettendo sullo sviluppo economico. Concentriamoci sul Sud e il rilancio del Mezzogiorno". Lo afferm Stefano Parisi, segretario di Energie per l'Italia in una nota.

"Pensiamo - prosegue - a come riscrivere le regole del gioco per rendere le nostre istituzioni, la pubblica amministrazione, la burocrazia e il fisco più efficienti. A come riformare la giustizia con la separazione delle carriere e cancellando l'Anac, il mostro giuridico che blocca amministratori e investimenti. Ricostruiamo un Paese che valga qualcosa in Europa perché dalla Ue e dall'euro non si torna indietro. Abbiamo le competenze per farlo. Abbiamo l'esperienza per riuscirci. Ritroviamo la nostra identità per far tornare grande il nostro Paese", conclude Stefano Parisi.