M5s, Giammanco: padre Di Battista senza vergogna, mi fa tristezza

Roma, 11 mag. - "Il padre di Di Battista, senza vergogna, mostra tutta la pochezza morale che contraddistingue tanti grillini invasati come lui e con l'ossessione di Berlusconi. Gente come questo 'signore' mi fa tristezza. Istigare all'odio è quanto di più penoso si possa fare e non ha nulla a che vedere con la politica, un'arte nobile e complessa evidentemente sconosciuta alla famiglia Di Battista". Lo afferma Gabriella Giammanco, senatrice di Forza Italia commentando il post su Facebook del padre di Alessandro Di Battista contro Silvio Berlusconi. "Fossi nel 'signor' Di Battista eviterei di fare lo spaccone e, data la sua l'etè, mostrerei più saggezza e buon senso", conclude Giammanco.