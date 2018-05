Casini: conflitto interessi? Mediaset importante, no legge punitiva

Roma, 11 mag. - "In tutti questi anni, i 5 Stelle hanno spiegato che si sarebbero vendicati di Berlusconi e ovviamente adesso la loro base li richiama al redde rationem; per cui è naturale il ritorno d'attenzione sul tema del conflitto di interessi". Lo ha detto Pier Ferdinando Casini, intervenendo nel corso della trasmissione di La7, L'aria che tira.

"Secondo me è giusto fare una legge al riguardo - ha aggiunto Casini - anzi sono anche pronto a votarla, a patto però che non sia punitiva nei confronti di nessun italiano in particolare e, soprattutto, tenga presente che una realtà come Mediaset non può essere oggetto di una vendetta".

"Preservare una grande impresa italiana come Mediaset - ha concluso - rappresenta un interesse nazionale, anche se è di proprietà di un signore che si chiama Silvio Berlusconi".