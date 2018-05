Governo, Costa (Fi): no a programma giustizia forcaiolo

Roma, 11 mag. - "Le indiscrezioni sul programma del nuovo Governo in materia di giustizia recano un retrogusto vagamente forcaiolo. Di indiscrezioni si tratta, e per esprimere un giudizio poniamo alcune domande: le risposte potranno chiarire la direzione in cui si andrà". Lo dichiara in un nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia.

"Si vorranno spazzare via - aggiunge - le garanzie processuali, quel che resta della prescrizione (istituto già fatto a brandelli nella scorsa legislatura), i presupposti per intercettare, il doppio binario, la presunzione d'innocenza? Si vorranno introdurre singolari figure di agenti provocatori? Si seguiranno le tesi di alcuni noti magistrati che pontificano da settimane sulle colonne dei giornali? Si dimenticherà che nel nostro paese dal 1992 ad oggi sono state arrestate ingiustamente ed indennizzate oltre 26.000 persone, e chi ha sbagliato non ha avuto neanche un richiamo disciplinare?".

"Confidiamo che le indiscrezioni siano infondate e che a questi interrogativi il programma del Governo risponderà un no forte e chiaro e si impegnerà ad operare in chiave liberale", conclude Costa.