Migranti, Fontana (Fi): meno sbarchi ma accoglienza al collasso

Roma, 11 mag. - "Secondo gli ultimi dati forniti dal Viminale, gli sbarchi dei migranti sulle nostre coste sono rallentati. Bene, ma lo dobbiamo al fatto che, finalmente, negli ultimi mesi sono state applicate le politiche che Forza Italia ha suggerito da tempo in materia di controllo e limitazioni alle Ong che fino a ieri hanno trasformato le loro navi in taxi del mare. In compenso quella che i governi di sinistra lasciano in eredità è una situazione insostenibile e drammatica che vede oltre 430.000 clandestini e 180.000 persone che al momento si trovano in strutture al collasso a causa di un sistema di accoglienza lento, inefficace, inefficiente, criminogeno e che costa ben 5 miliardi all'anno agli italiani". E' quanto dichiara in una nota Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia