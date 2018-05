Pd, Bettini: Renzi sbaglia, sue idee disfattiste e disperate -2

Roma, 11 mag. - "Noi ci riprenderemo se, anche in questa situazione drammatica, saremo capaci - sostiene Bettini - di mettere al centro dei nostri pensieri e azioni gli interessi dei cittadini e le condizioni di vita, innanzitutto, delle persone che soffrono e faticano a portare avanti la loro vita. Non credo essi abbiano voglia di aspettare che maturino le nostre vendette, mentre il governo fa strage dell'Italia. Ora è subito dobbiamo combattere dall'opposizione per contrastare i provvedimenti pericolosi e dannosi dell'esecutivo. E allo stesso tempo per strappare risultati costituendo un punto di riferimento positivo per il popolo. Per questo dobbiamo cercare continuamente di disarticolare l'alleanza ora al potere. Questo in Parlamento. Nel Paese dobbiamo rimettere i piedi sul terreno sociale; dobbiamo attraversare la rabbia cosi' diffusa e volgerla ad un nuova speranza. E' il momento di dare la parola a fanterie diffuse e non a stati maggiori impegnati in una pura manovra politica", conclude Bettini.