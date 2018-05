Pd, Bettini: Renzi sbaglia, sue idee disfattiste e disperate

Roma, 11 mag. - "Con la formazione del nuovo governo basato sull'alleanza tra M5S e Lega, si rischia un vero e proprio arretramento di civiltà della Repubblica. E' il peggiore governo della storia repubblicana e, attualmente, il peggiore d'Europa. La pericolosità sta esattamente nella saldatura tra M5S e la Lega. Saldatura che non siamo riusciti (o non abbiamo voluto) evitare. E' un'idea disfattista, e anche un po' disperata, sostenere che la maggioranza degli italiani ha votato per questa alleanza. Non è vero: gli elettori hanno votato per oltre il 30% per il partito di Di Maio e per oltre il 17% per Salvini". Lo afferma Goffredo Bettini del Pd replicando a Matteo Renzi.

"Sono partiti lontani da noi, entrambi. Ma differenti, e per molti aspetti persino incompatibili. Pensarli come un blocco unico - aggiunge - è regalare alla destra lepenista una egemonia che credo e spero ancora non abbia. Così non ci riprenderemo mai. Così come non ci riprenderemo se sfideremo questo esecutivo a fare le cose peggiori e incredibili che hanno promesso in campagna elettorale".

(Segue)