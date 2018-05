Russia, Rinviata sentenza tribubnale contro l'oppositore ... _ -2

Mosca, 11 mag. - Navalny, 41 anni, negli ultimi mesi ha organizzato più manifestazioni per fare pressione sul Cremlino dopo essere stato dichiarato ineleggibile per le presidenziali del 18 marzo, vinte senza sorpresa da Vladimir Putin. Sabato scorso aveva lanciato un appello a manifestare in numerose città del Paese.

A Mosca erano scoppiati dei tafferugli fra le forze dell'ordine e i manifestanti dispersi manu militari dalla polizia. L'ultimo arresto di Navalny risaliva a fine febbraio dopo una simile manifestazione a gennaio. Ad ottobre Navalny era stato condannato a 20 giorni di detenzione per degli appelli a delle manifestazioni non autorizzate.