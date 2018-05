Russia, rinviata sentenza tribunale contro l'oppositore Navalny

Mosca, 11 mag. - Il tribunale Tverskoi di Mosca ha deciso di rinviare al 15 maggio la sentenza contro il principale oppositore russo Alexei Navalny accusato di aver organizzato delle manifestazioni disperse dalla polizia due giorni prima dell'investitura di Vladimir Putin. Secondo una giornalista dell'Afp il tribunale ha deciso il rinvio per poter ascoltare la testimonianza di due poliziotti.

"Quello che accade in tribunale non ha nulla a che vedere con la sua decisione. La decisione probabilmente c'è già. Hanno solo bisogno di esplicare qualche formalità che non ha niente a che fare con l'esito" del processo, ha dichiarato Navalny dopo l'annuncio del rinvio.

Arrestato il 5 maggio con più di 1.500 manifestanti, Navalny era arrivato questa mattina al tribunale moscovita che doveva pronunciarsi sui due capi di accusa che gli sono contestati: organizzazione di una manifestazione non autorizzata e disobbedienza alle forze dell'ordine. Navalny rischia un mese di prigione per ciascuna accusa. (segue)