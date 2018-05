Roma, 11 mag. - Il Pd farà una "grassa risata" quando conoscerà il nome del premier "scelto" da Matteo Salvini e Luigi Di Maio "nelle segrete stanze". Lo scrive su twitter il senatore democratico Davide Faraone. "In Italia non esiste l'elezione diretta del premier. Quindi, quando i due dioscuri Di Maio e Salvini ci comunicheranno il nome del prescelto (nelle segrete stanze), non staremo ad insultare, ci faremo soltanto una grassa risata ricordando quando gridavano ai premier Pd, abusivi!".