Martina: proposta Governo su Ilva è seria

Roma, 11 mag. - La proposta del governo sulla vicenda Ilva è "seria", il lavoro dell'esecutivo non deve essere "interrotto" e adesso le parti devono "tornare al tavolo". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina.

Ha spiegato Martina: "Il Pd con le sue donne e i suoi uomini di governo, con i suoi parlamentari e i suoi rappresentanti nelle istituzioni ha sempre seguito con attenzione e impegno in questo anno la vicenda di Ilva. Il lavoro che il Governo ha sviluppato fino a qui sulla vertenza è per noi di grande rilevanza e merita certamente di non essere interrotto proprio ora. Il nostro appello è che tutte le parti tornino al tavolo del confronto e chiudano positivamente questo sforzo nell'interesse dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie, del territorio interessato e della sua salvaguardia ambientale e di tutto il Paese".