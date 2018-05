Fincantieri, Bono: - 77% infortuni a Monfalcone in 7 anni

Trieste, 11 mag. - "Ieri abbiamo avuto un incontro con il sindaco di Monfalcone e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e abbiamo tracciato un percorso importante. Il tema non era solo la sicurezza. A Monfalcone abbiamo avuto una riduzione degli infortuni negli ultimi 7 anni del 77%: qualcosa la facciamo, ma non e' mai sufficiente. Speriamo nel senso di responsabilità di chi lavora, che per primo dovrebbe tutelare, perchè una mancata tutela puo' danneggiare lui e i suoi colleghi". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, durante l'assemblea degli azionisti del Gruppo, a Trieste. Facendo riferimento all'incidente di mercoledì scorso, che è costato la vita ad un operaio di 19 anni, Bono ha dichiarato: "abbiamo passato la giornata quasi piangendo, una vita che si estingue in modo repentino davanti agli occhi del padre aggiunge al dolore, dolore. Abbiamo ritenuto di esprimere questi concetti con un comunicato stringato e non di entrare nelle polemiche successivamente intervenute".