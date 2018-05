Renzi: a assemblea Pd spiegherò cause sconfitta e come ripartire

Roma, 11 mag. - Matteo Renzi aprirà i lavori dell'assemblea Pd del 19 maggio, come segretario dimissionario, e "spiegherà" quelle che secondo lui sono "le cause della sconfitta", indicando anche la strada per "ripartire". L'ex premier lo scrive nella enews inviata ai propri sostenitori, aggiungendo il link ad un discorso pronunciato da Alastair Campbell, ex consigliere di Tony Blair, in cui si critica duramente la linea dell'attuale leader Labour Jeremy Corbyn.

Dice Renzi: "Abbiamo molte cose da dirci e molti argomenti da approfondire. Lo faremo anche sabato 19 maggio in occasione dell`assemblea nazionale del Pd in cui aprirò i lavori spiegando quali sono a mio avviso le cause della sconfitta e come ripartire. Chiunque voglia parlare di una seria analisi dovrebbe prima leggere il pezzo straordinario di Alastair Campbell.