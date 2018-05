Fincantieri, Bono: Stx? Accordi fatti, aspettiamo Antitrust

Trieste, 11 mag. - Per quanto riguarda Stx "gli accordi sono fatti, stiamo aspettando l'Antitrust. Non ho capito come si possano subordinare degli interessi economici a qualche burocrate, che ha fatto le leggi e a cui devo sottostare e nel frattempo si perdono soldi". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, oggi a Trieste per l'assemblea degli azionisti del gruppo. "Stiamo lavorando perché entro giugno dovremmo presentare il piano di integrazione tra le due aziende", ha aggiunto.