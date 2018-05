MeToo in Cina, giovane donna denuncia la polizia: ignorò stupro -2

Roma, 11 mag. -

La giovane donna ha presentato oggi appello, sostenendo che la sua denuncia è di natura civile, non penale. Ha detto inoltre di non volere un risarcimento, ma che il tribunale richiami gli ufficiali della stazione di polizia di Changjiang per l'umiliazione subita dopo aver denunciato lo stupro. Al momento un'agente donna le disse che "non tutte le esperienze sessuali sono buone".

Lu Xiaoquan, un avvocato famoso, ha detto che è "comune" per la polizia non perseguire i casi di stupro.

Ren ha raccontato di essere stata violentata nel garage del dormitorio universitario lo scorso luglio, da qualcuno che conosceva.

I post sul blog di Ren sulla piattaforma Weibo sono stati visti 20 milioni di volte, con moltissimi commenti di sostegno che suscitano speranze per un movimento #MeToo in Cina, dove ha subito un certo controllo sul dibattito.