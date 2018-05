MeToo in Cina, giovane donna denuncia la polizia: ignorò stupro

Roma, 11 mag. - Renee Ren, 26 anni, ha fatto sensazione in Cina, dopo aver tentato di denunciare la polizia la quale non avrebbe indagato su uno stupro da lei subito. E' diventata così una paladina del movimento #MeToo cinese.

Ren ha spiegato che la sua azione legale è stata ispirata da "foto di donne in marcia" nel mondo. "Ho pensato che fossero così coraggiose", ha raccontato la giovane donna, che è considerata essere il primo caso di questo tipo in Cina.

Renee Ren ha denunciato l'"inazione" della polizia dopo che lei aveva denunciato uno stupro. Il tribunale, dopo aver inizialmente accettato di trattare il caso, la scorsa settimana ha fatto cadere il tutto sulla base della considerazione che un privato non può portare in giudizio la polizia. Tuttavia già il fatto di aver presentato la denuncia rappresenta una pietra miliare in un paese in cui esistono poche strade per sfidare le autorità. (Segue)