Afghanistan estende di un mese iscrizione registri elettorali -2

Kabul, 11 mag. - L'Iec "ha esteso di un mese i tempi per le iscrizioni", ha fatto sapere in una nota. Le autorità temono che un numero basso di votanti nuoccia alla credibilità dello scrutinio che è considerato un primo test delle presideenziali del 2019. Queste legislative saranno le prime dal 2010 e questo scrutinio il primo dalle presidenziali del 2014. Avrebbero dovuto tenersi tre anni fa per sostituire i 249 deputati che sono accusati di corruzione.

Ieri l'Onu ha parlato di 86 civili uccisi e 185 feriti in 23 attacchi contro dei centri di registrazione. Il 22 aprile un attentato suicida ha fatto da solo 60 morti e 138 feriti a Kabul, secondo la Missione dell'Onu in Afghanistan (Manua).