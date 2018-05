Hedberg: "Soddisfatto di come stiamo reinventando Wind Tre"

Roma, 11 mag. - "Sono soddisfatto dei progressi che stiamo ottenendo nel 'reinventare' Wind Tre attraverso i nostri principali touchpoint, nonostante il primo trimestre 2018 sia stato particolarmente sfidante, data la costante pressione competitiva - ha dichiarato Jeffrey Hedberg, CEO di Wind Tre - In particolare, voglio sottolineare i miglioramenti registrati nelle performance di rete, nella semplificazione delle nostre offerte e nella maggiore efficienza della nostra distribuzione, come pure la capacità di continuare a centrare gli obiettivi delle sinergie in tutte le aree di business. L'integrazione di Wind Tre è un percorso entusiasmante, malgrado permanga incertezza nel settore delle Tlc, e sono fiducioso perché stiamo consolidando le nostre basi per il futuro".