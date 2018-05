Volvo, Geely vuole lo sbarco in Borsa, recluta banche d'affari

Roma, 11 mag. - La cinese Geely punta a far sbarcare in Borsa la controllata Volvo, riporta il Financial Times citando fondi industriali e ipotizzando un doppio collocamento sulle Borse di Stoccolma e Hong Kong. Secondo il quotidiano la Zhejiang Geely Holding Group ha reclutato tre banche d'affari per coordinare l'operazione, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, che potrebbe corrispondere ad una valorizzazione totale del marchio tra 15 e 30 miliardi di dollari.

Lo scenario di uno sbarco in Borsa comunque non è definitivo: il Ft precisa che non è escluso che alla fine Volvo sia oggetto di una cessione diretta. Geely ha rilevato il controllo della casa automobilistica svedese nel 2010 per 1,8 miliardi di dollari. A Hong Kong le azioni Geely Automobile Holdings hanno chiuso al più 3,74 per cento a 23,55 dollari di Hong Kong.