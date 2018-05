Cirinnà: governo M5s-Lega di destra, rivedrà unioni civili?

Roma, 11 mag. - "La mia preoccupazione è immensa. Nessuno più di me sa che il Movimento Cinque Stelle è di destra. Lo dico da anni. Stiamo andando verso un Governo con due forze politiche che hanno contrasto le unioni civili. Un Governo di destra, non di centrodestra. Non escludo che possano pensare di rivedere la legge sulle unioni civili". Lo ha detto la senatrice dem Monica Cirinnà intervistata a Radio Cusano Campus.

"Combatterò ogni giorno per non far togliere neanche una riga dei diritti acquisiti con questa legge. Mattarella sta mettendo i suoi paletti, come la Costituzione gli chiede di fare sta dando il proprio parere su alcuni nomi - ha aggiunto -. Non credo che l'accordo tra Lega e M5S possa saltare, perché la bramosia di potere è infinita. Di Maio Ministro degli Esteri? Per carità di Dio, immaginatevi se facevano le risatine i francesi e gli inglesi parlando di Berlusconi, immaginatevi cosa può accadere parlando di Di Maio. Ci stiamo mettendo sulla scia di Polonia e Ungheria".