Sfuriata Trump, segretaria Sicurezza nazionale vicina a dimissioni

New York, 11 mag. - Kirstjen Nielsen, la segretaria per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha raccontato ai colleghi di essere stata vicina alle dimissioni, dopo aver subito una sfuriata del presidente Donald Trump, durante una riunione di gabinetto. Per Trump, Nielsen sarebbe colpevole di non aver adeguatamente rafforzato la sicurezza ai confini. A sostenerlo è il New York Times, che cita diverse fonti a conoscenza dell'episodio.

Secondo due fonti, Nielsen avrebbe preparato una lettera di dimissioni, rimasta poi nel cassetto. In un comunicato, Nielsen ha scritto che intende "continuare a dirigere il dipartimento per fare il possibile per mettere in pratica l'agenda del presidente incentrata sulla sicurezza"; ha poi aggiunto che Trump è "giustamente frustrato per le scappatoie esistenti e la mancanza di azione del Congresso che hanno impedito all'amministrazione di mettere pienamente al sicuro il confine". Un portavoce del dipartimento ha poi definito "false" le informazioni diffuse dal New York Times.