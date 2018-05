Su Rousseau 'Scudo della Rete', gli avvocati che difendono iscritti M5s

Roma, 11 mag. - Tutelare gli eletti e gli iscritti M5s che abbiano la necessità di essere assistiti legalmente elle battaglie che conducono nei territori per promuovere i valori e gli obiettivi del movimento. È la funzione Scudo della Rete, l'undicesima e ultima della piattaforma Rousseau presentata oggi al Senato da Davide Casaleggio, dalla vicepresidente del Senato Paola Taverna, dal deputato M5s Alfonso Bonafede e da Enrica Sabatini, socio dell'associazione Rousseau.

"Allo Scudo della Rete - ha spiegato Bonafede che, da avvocato, è il responsabile di questa funzione - si accede attraverso la piattaforma Rousseau che mette a disposizione un elenco di avvocati che offrono condizioni economiche molto agevolate". Gli avvocati decidono liberamente di aderire all'iniziativa compilando un form su Rousseau e si rendono disponibili a un primo incontro gratuito con iscritti e portavoce per dare un primo inquadramento alla pratica legale. Le prestazioni oggetto dello Scudo della Rete possono essere: denuncia-querela per presunta diffamazione; esposto (Corte dei Conti o Procura) relativo a gravi disservizi o carenze dei servizi pubblici; imougnazione al Tar di atti amministrativi; costituzione di parte civile in vicende pubbliche; consulenze sulla tutela dei valori e delle attività di M5s.

L'avvocato, una volta fornita la prima consulenza verbale a titolo gratuito, provvede alla redazione di un preventivo (ridotto di due terzi rispetto ai valori minimi previsti dalla legge), di modo che gli iscritti conoscano fin da subito l'eventuale importo da sostenere complessivamente. Qualora poi l'iscritto e l'avvocato decidano poi concordemente di iniziare la relativa azione legale, ne saranno comunicazione allo Scudo della Rete. In ogni caso l'avvocato, espressamente autorizzato dall'iscritto, si impegna ad inviare allo Scudo della Rete il preventivo, nonché ad informarlo sull'esito finale della pratica. L'Associazione Rousseau rimane in ogni caso estranea al rapporto contrattuale instauratosi tra iscritto e avvocato. Per sostenere lo Scudo della Rete è possibile effettuare una libera donazione al fondo dedicato.

"Si tratta - ha concluso Bonafede - di una funzione sociale bellissima: stare vicini ai cittadini, tutelarli nel loro impegno a difesa della società". E ha concluso con una citazione di Pietro Calamandrei: "'La legge è uguale per tutti' è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocar la uguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l'aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria".