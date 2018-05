Renzi: governo Lega-M5s a me non piace ma a italiani sì

Roma, 11 mag. - Matteo Renzi non è felice della formazione di un governo Lega-M5s ma questo è l'esecutivo che hanno voluto gli italiani con il voto del 4 marzo scorso. L'ex segretario Pd lo scrive nella enews inviata ai propri sostenitori.

"Oggi - spiega - tanti dicono: il governo Lega-5 stelle non piace all`Europa. Probabile, dico io. Aggiungo: non piace nemmeno a me, nemmeno a molti di noi. Ma dobbiamo parlarci chiaramente, amici: quello che conta non è ciò che piace a noi o alla Commissione Europea, ma ciò che piace agli italiani".

Per Renzi "il 4 marzo il popolo ha parlato. E se la democrazia è una cosa seria, adesso tocca a loro; altrimenti tanto varrebbe non votare".