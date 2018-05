Banche, Cna non firma accordo Abi-Confindustria garanzie crediti

Roma, 11 mag. - "La Cna ha deciso di non sottoscrivere l`accordo tra Abi e Confindustria per le nuove garanzie sui crediti bancari. L`intesa, infatti, non promuove un riequilibrio dei rapporti tra banca e impresa rispetto all`aumento delle tutele per gli istituti introdotte dal Dl 59/2016. In sostanza, non individua meccanismi certi a vantaggio delle imprese". Lo si legge in un comunicato della Confederazione.

"Questo accordo infatti - sottolinea la nota - lascia inalterato il vincolo alla valutazione del merito di credito dell`impresa indipendentemente dal valore dei beni posti a garanzia. Non introduce maggiori facilitazioni nell`accesso al credito. Non definisce alcuna relazione tra il valore dei beni e il volume di finanziamenti attivabile. Non prevede, inoltre, una attenta attività di monitoraggio per verificare l`effettivo aumento di credito alle imprese, uno dei presupposti all`intesa, per la quale avevamo lavorato negli anni di più acuta stretta creditizia".

"La nostra bussola - si spiega nel comunicato - è da sempre orientata all`interesse delle imprese, che questo accordo non tutela. I dati reali continuano a segnalare il preoccupante andamento negativo nell`accesso al credito per il sistema produttivo. La riduzione dello stock degli impieghi bancari a febbraio ha toccato i cinquanta miliardi rispetto allo stesso mese del 2017 ed è cresciuta di dieci miliardi rispetto al mese precedente. Una stretta difficile da spiegare in ragione dell'abbondante liquidità di cui dispongono le banche e del calo delle sofferenze, in controtendenza anche con l`andamento positivo del prodotto interno lordo".

"Di fronte a questi dati - conclude la nota - la Cna è pronta per un confronto vero con il sistema bancario, mirato a individuare iniziative e strumenti funzionali alla ripresa di un flusso che rimane fondamentale per il rilancio dell`economia italiana".