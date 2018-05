M5s, Casaleggio: 27 maggio a Ivrea open day Rousseau

Roma, 11 mag. - "Il 27 maggio ci sarà a Ivrea ci sarà l'open day di Rousseau per annunciare un importante sviluppo della piattaforma che aprirà non solo una funzione ma una nuova grande dimensione di Rousseau. A breve everrà dato un calendario di tutti i partecipanti". Lo ha annunciato Davide Casaleggio in conferenza stampa al Senato.

"Il percorso di crescita di Rousseau - ha aggiunto - sarà fatto insieme agli iscritti. E non finisce solo all'interno della piattaforma. Per noi Rousseau è un'importante palestra di cittadinanza attiva, un percorso internazionale di cittadinanza digitale. Continueremo a fare formazione con l'e-learning e la Rousseau open academy che partirà a breve".

Casaleggio ha invitato a distinguere "la partecipazione dei cittadini alle decisioni della vita pubblica e la partecipazione degli iscritti del Movimento alle decisioni del Movimento. Quando si parla di governo è importante che siano attivati strumenti di partecipazione attiva come in Estonia perchè il governo rappresenta tutti gli italiani. Stiamo sperimentando alcune attività di partecipazione attiva degli iscritti ma se fosse disponibile da parte dello Stato un modo di partecipare di tutti i cittadini sarebbe la soluzione migliore".