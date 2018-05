Alitalia, prima in Europa per puntualità secondo FlightStats

Roma, 11 mag. - Con l'87,22% dei voli atterrati in orario durante lo scorso mese di aprile, Alitalia risulta la prima in Europa e la quarta compagnia al mondo per puntualità.

Lo rende noto la società precisando che la rilevazione è stata diffusa da FlightStats, società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica delle compagnie aeree per puntualità.

"Il dato di aprile conferma le ottime performance già registrate a inizio anno - sottolinea Alitalia - un trend in costante crescita, dopo il già lusinghiero risultato del 2017 che aveva visto la Compagnia italiana classificarsi al terzo posto in Europa e al sesto nel mondo".

Nello stesso mese la regolarità dei voli Alitalia, ovvero il numero dei voli operati sul totale dei voli in programma, è stata del 99,8%. La classifica di aprile 2018 è consultabile sul sito FlightStats.com.